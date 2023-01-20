Москва, 20 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Экс-вратарь «Рубина», главный тренер тамбовского «Спартака» Сергей Рыжиков рассказал о своём доме в Шебекино Белгородской области, попавший под обстрел со стороны ВСУ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Цитата из видео: «Пресс-конференция Сергея Рыжикова» Сергей Рыжиков

«Окна не выбивало — они качественные, не рассыпались. Но все равно придется менять — дырки-то остались. Еще крышу чуть-чуть поцарапало, облицовку», — рассказал он, добавив, что никто из рабочих не пострадал.

Напомним, что дом, который строит Рыжиков в городе Шебекино попал под обстрел украинских боевиков два месяца назад.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики ночью обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области.

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