Вашингтон, 20 января, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Усиливая военную помощь Украине для борьбы с Россией, в НАТО хотят повторить Вторую мировую войну, считает обозреватель Андре Дэймон. В статье для мирового социалистического сайта World Socialist Web Site он напомнил о планах Великобритании, Польши и стран Балтии по «беспрецедентному» увеличению поставок оружия киевским властям.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По мнению Дэймона, военная операция, описываемая в заявлении, принятом представителями 50 стран в преддверии саммита в Рамштайне, будет массированным общевойсковым наступлением, напоминающим Вторую мировую войну.

Напомним, США собрали крупнейший пакет военной помощи Украине. В обнародованном 20 января списке значатся десятки боевых машин пехоты Bradley, боевых бронированных машин Stryker, бронетранспортеров MRAP, высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM и прочего.

Гарантировать, что киевский режим ограничится ударами лишь в пределах действий СВО, не может никто.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Опасность повторения Второй мировой войны видят также в Германии. Член комитета по иностранным делам немецкого бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон в ходе обсуждения вопроса о поставках немецких танков Киеву призвал вспомнить опыт Второй мировой войны.

«Немецкие танки против России на Украине. Это уже попытались сделать тогда ваши деды вместе с Мельниками и Бандерами, и каков результат? Невыразимые страдания, миллионы погибших с обеих сторон, а в конечном итоге русские танки тут, в Берлине» — заявил он.

Быстрон также отметил, что Украина не может одержать военную победу над Россией, а конфликт на Украине выгоден исключительно США.

Rainer Weisflog, via www. imago-i/Global Look Press Солдаты бундесвера на маневрах НАТО

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Ряд зарубежных СМИ признаются, что уже давно поняли: война — традиционный американский бизнес. В мае 2022 года Сенат США принял закон, позволяющий американскому правительству одалживать военное снаряжение Украине быстро и без бюрократических проволочек, пишет немецкий журнал Focus:

«Это значит, что военная помощь на 23 миллиарда долларов была предоставлена небезвозмездно. Военная промышленность США получит деньги сразу, а государство потом вернёт себе эти деньги, на которые купило Украине оружие. Почему? В законе сказано, что «любое предоставленное правительству Украины в кредит или аренду оборонительное снаряжение подлежит возврату, возмещению или оплате». По мнению автора издания, США материально заинтересованы в том, чтобы правительство в Киеве оставалось платежеспособным.

Юрченко. Гиммлер в дивизии СС «Галичина» 3 июня 1944

Но вот что надо учитывать: в таких делах США долгов никому не списывают. Великобритания до 2006 года расплачивалась по кредитам ленд-лиза, хотя к тому времени с окончания Второй мировой прошел 61 год. Биржевые котировки таких компаний, как Lockheed Martin и Northrop Grumman, отражают эйфорию инвесторов, тем более что в будущем поставка запчастей к поставляемому оборудованию будет идти также через американских производителей. Сумма подтверждённых продаж американского вооружения союзникам США по НАТО в 2022 году по сравнению с 2021-м почти удвоилась — с 15,5 миллиарда до 28 миллиардов. Так война становится бизнесом», — отмечает Focus.

Немецкие журналисты полагают, что американская администрация заинтересована в том, чтобы надолго ослабить своего системного соперника Россию и удалить его из игры великих держав. В том числе и поэтому Вашингтон не заинтересован в быстром заключении мира на Украине.

Зверства фашистов во время Великой Отечественной войны

Зверства СС

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Андре Дэймон высказал мнение, что «беспрецедентное» увеличение поставок оружия на Украину нужно для массированного общевойскового наступления, напоминающего Вторую мировую войну.