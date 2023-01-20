Артём, Приморский край, 20 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В городе Артёме Приморского края площадь пожара на складе с алкогольной продукций составила 1 тыс. квадратных метров. Об этом 20 января сообщили в региональном управлении МЧС России.

Цитата из к/ф «Приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Плохие новости

Отмечается, что площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В настоящий момент к тушению привлечены 34 человека и девять единиц техники, организована защита соседних зданий.

Также в МЧС сообщили, что в 9:59 мск открытое горение на складе ликвидировано.