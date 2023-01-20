Санкт-Петербург, 20 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о похищении в ноябре 2022 года продюсера и режиссера Ивана Архипова, которого неизвестные злоумышленники якобы собирались живьём закопать в им же вырытой могиле. Сразу после произошедшего продюсер по личным причинам решил не писать заявление о преступлении, однако спустя два месяца передумал, и теперь его обидчиков будут искать правоохранительные органы.

Eli Duke Могила

По данным «Фонтанки», Архипов обратился с заявлением в районный следственный отдел СК 18 января, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц с применением оружия»). Кинодеятель получил в деле статус потерпевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после случившегося мужчина обратился в экстренные службы с сообщением, что неизвестные похитили его в Сестрорецке, отвезли в лесополосу, где под угрозой оружия заставили выкопать могилу. Однако ему удалось сбежать, при этом писать заявление он не стал, объяснив это тем, что «сам всё решит». Тогда правоохранители подозревали, что всё описанное — фейк. Была начата проверка, о её результатах не сообщалось.