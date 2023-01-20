Херсон, 20 января, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Киевские боевики ночью обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его словам, в ночь на 20 января ВСУ выпустили десять зарядов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре города Голая Пристань.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется, сообщил собеседник.

Отмечается, что ВСУ продолжают осуществлять обстрелы гражданской инфраструктуры, так, днем 19 января киевские боевики выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по населенному пункту Казачьи Лагеря. А по городу Каховка было выпущено пять снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы и разрушения также уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области задержали двух информаторов, передававших данные киевским боевикам.

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