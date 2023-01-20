Москва, 20 января, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Блефом назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов сигналы о том, что НАТО может включиться в специальную военную операцию в новом формате, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Komsomolskaya Pravda Сергей Миронов

«Очевидно, на фоне саммита в Давосе и очередной встречи высших натовских чинов в Рамштайне Запад шлёт России и всем своим союзникам предельно понятные недвусмысленные сигналы, что в случае чего НАТО может включиться в СВО в новом формате. Как по мне, так это полный блеф, но не обращать внимание на него нельзя. Сейчас натовцы не готовы открыто направлять свои спецподразделения, но как говорится, «чем чёрт не шутит»… Тем более на Украине уже достаточно западных военных под видом наёмников из США, Великобритании, Германии, Франции, Чехии, Польши», — отметил Миронов.

По его мнению, политики США и ЕС уже осознали неминуемое поражение режима Зеленского, и об этом говорят все последние разговоры о наращивании поставок современного вооружения.

«Обещаний много, но как дело дошло до конкретики, выяснилось, что техники у членов НАТО самим не хватает. На увеличение производства современного вооружения требуется время, а у режима Зеленского его просто нет. Даже «с миру по нитке» набрать не могут и поэтому поставляют Украине много морально устаревшего оружия, от которого иным способом не избавиться», — указал он.

Миронов также отреагировал на звучащие в последнее время слова западных политиков о необходимости победить Россию на поле боя.

«Здесь разным «горячим головам» стоит дать одно простое пояснение: только небольшой реальный намек на «победу» такой ядерной державы, как Россия, будет означать неизбежное применение максимально жёстких ответных мер против любого кандидата в «победители» или против всех «победителей» разом. Пусть эти господа почитают нашу Военную доктрину. Там на этот счёт всё сказано предельно просто, понятно и конкретно. Думаю, что Шольцу и Марин надо всегда помнить об этом, когда они рассуждают о военной победе над нашей страной», — заключил Миронов.

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Америка продолжает накачку Украины военной техникой и боеприпасами. Сегодня, 20 января, обнародован состав нового пакета военной помощи. Туда, в частности, вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 боевых бронированных машин Stryker, 53 бронетранспортера MRAP, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM и другая военная техника, возможно, — управляемые бомбы с наземным запуском GLSDB.

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