Астана, 20 января, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву успешно провели операцию на сердце. Об этом сообщил 20 января пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Укибай уточнил, что операция прошла хорошо, жизни бывшего президента страны ничего не угрожает, врачи наблюдают за его состоянием.

«Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя», — написал пресс-секретарь в своём Twitter.

Нурсултану Назарбаеву 6 июля исполнится 83 года. Он руководил Казахстаном 30 лет — с 1989 по 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, о госпитализации экс-президента Казахстана из-за проблем с сердцем ранее написал в соцсетях казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц.