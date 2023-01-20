В Приморском крае загорелся склад алкогольной продукции
Артём, Приморский край, 20 января, 2023, 09:38 — ИА Регнум. На складе алкогольной продукции в городе Артём Приморского края произошел пожар, сообщили 20 января в региональном главке МЧС России.
Иван Шилов ИА REGNUM
МЧС
Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 14:38 по местному времени (07:38 мск).
«На момент прибытия пожарных крыша склада была охвачена пламенем на площади около 500 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
Сейчас площадь увеличилась вдвое — до тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 34 человека и девять единиц техники.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.