Артём, Приморский край, 20 января, 2023, 09:38 — ИА Регнум. На складе алкогольной продукции в городе Артём Приморского края произошел пожар, сообщили 20 января в региональном главке МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 14:38 по местному времени (07:38 мск).

«На момент прибытия пожарных крыша склада была охвачена пламенем на площади около 500 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Сейчас площадь увеличилась вдвое — до тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 34 человека и девять единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.