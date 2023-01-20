Санкт-Петербург, 20 января, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Следственный комитет России продолжит расследование уголовного дела о сносе дома Басевича в Санкт-Петербурге, несмотря на решение Санкт-Петербургского городского суда, который оставил без изменения решение нижестоящей инстанции по вопросу сноса этого здания. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы СК России.

Citywalls.ru Дом Басевича (фото: Архитектурный сайт Санкт-Петербурга)

Как стало известно, Санкт-Петербургский городской суд признал законным решение Куйбышевского районного суда о судьбе дома Басевича. Бывший доходный дом на Большой Пушкарской улице признан аварийным и будет снесён почти полностью, за исключением половины фасадной стены. На его месте планируют построить многоэтажные апартаменты для Академии танца Бориса Эйфмана, против чего настойчиво выступают петербургские градозащитники.

В СКР обратили внимание, что суд отказал в удовлетворении ходатайства градозащитников об истребовании из Следственного комитета экспертного заключения, выводы которого могли бы поставить точку в вопросе о том, является ли здание необратимо аварийным или ремонтопригодным.

В связи с этим председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР продолжать расследование уголовного дела, возбужденного в связи с угрозой утраты здания, опираясь на мнение экспертов, а также держать под контролем вопросы, связанные с обеспечением сохранности здания.

Ход расследования уголовного дела остается под контролем главы СКР.

Как отмечают градозащитники Петербурга, экспертиза, о которой говорится в сообщении СКР, показала, что здание можно отремонтировать: разобрать следует только стены и перекрытия, а основной объем флигелей можно сохранить. Однако суд данные независимой экспертизы не принял и встал на сторону застройщика.