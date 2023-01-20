Москва, 20 января, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Законотворческая деятельность по решению проблем мобилизации граждан и имущества станет темой для рабочей группы при Министерстве обороны по вопросам мобилизации, социальной и правовой защите граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Предполагается, что среди направлений деятельности подгруппы по мобилизации граждан и имущества станет «законотворческая деятельность в рамках решения проблем мобилизации граждан и имущества, цифровизации, учёта бронирования, изъятия и возмещения имущества, подлежащего использованию в мобилизационных целях».

Также планируется «развитие системы военных комиссариатов путем цифровизации всех процессов и процедур мобилизационного учёта граждан и имущества, а также обеспечение подключения к ГАС различных государственных ведомств».

Предполагаются «рабочие поездки в регионы проведения специальной военной операции и граничащие с ними для решения проблем в части мобилизации граждан и имущества, посещение воинских подразделений, сформированных из мобилизованных граждан», а также «поездки в проблемные с точки зрения мобилизации граждан и имущества регионы с целью решения системных проблем».

«Уже есть первые предложения и планы будущей работы: устанавливать более тесную связь с теми, кто в этом срочно нуждается, помогать в поисках попавших в плен и пропавших без вести. Выстроить простые и понятные процедуры взаимодействия с армией на местах. Оперативно решать любые вопросы, выезжая на места», — перечислил также депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП).

В том числе будем заниматься и проверками фейков, указал парламентарий.

«Если в СМИ или социальных сетях появляется негативная информация, проверяем вместе с Минобороны, выдаем опровержение или подтверждаем факты и разбираемся с каждым», — добавил он.

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