Мелитополь, 20 января, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Жители Энергодара — города возле Запорожской АЭС — стремятся вернуться домой, несмотря на препятствия со стороны украинского режима. Об этом рассказал 20 января глава администрации города Эдуард Сеновоз.

Андрей Рубцов/ТАСС Энергодар

По его словам, въехать в Энергодар со стороны Украины практически невозможно. Людям приходится добираться через третьи страны. Многие в городе говорят, что их родственники, находящиеся на украинской территории, хотят вернуться.

«Люди прибывают, несмотря на то, что мы понимаем, что есть трудности при преодолении границы», — сказал РИА Новости Сеновоз.

Приток жителей заметен по увеличению запроса на регистрацию детей в школах. За две недели учебного периода таких заявок было 70, добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года ВСУ регулярно подвергали артиллерийскому обстрелу жилые кварталы Энергодара. Территория Запорожской АЭС и промышленные объекты до сих пор остаются под ударом украинских снарядов.

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