Москва, 23 января, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Специальная военная спецоперация России на Украине набирает обороты. Особенно заметны успехи на донецком направлении, где под контроль российских военных перешли Соледар, Соль, Клещеевка и другие стратегически важные для победы населенные пункты.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Но ситуация далека до кульминации. Киевские боевики, активно подпитываемые широким арсеналом военной помощи стран НАТО, вот-вот получат от США крупнейший пакет вооружения. Не исключены провокации в Крыму: такие планы для Украины просчитывают в Белом доме. Глава ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе тайно встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post.

В самом Крыму к таким вариантам развития событий готовы. По словам спикера Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, ответный удар ждать не заставит и жаловаться потом не надо.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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