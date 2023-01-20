Луганск, 20 января, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Варшава не может противостоять желанию Североатлантического альянса втянуть Польшу в конфликт с Россией, однако после того, как у Киева закончатся ресурсы, такие перспективы могут вызвать в Польше народные протесты, считает бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Сергей Фадеичев/ТАСС Родион Мирошник

Таким образом он прокомментировал заявление начальника генштаба армии Польши Раймунда Анджейчака о том, что Россия располагает большими средствами на ведение боевых действий, а Киев теряет ресурсы и может просто не выдержать этого истощения.

По словам Мирошника, чем отчетливее вырисовываются перспективы, что вслед за тухнущей Украиной против России бросят Польшу, тем скорее у польских генералов наступает прозрение.

«Единственное, что осознание своего незавидного положения может спровоцировать народные волнения внутри Польши», — сказал он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ ещё не получали от Польши заявлений на снятие экспортных ограничений для поставки танков Leopard киевской армии, а потому Варшава не может передать технику. В случае нарушения — это будет «не очень дружественно» по отношению к НАТО. Так ответил министр обороны Германии Борис Писториус на сообщение польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Польша может передать Киеву свои танки Leopard, не дожидаясь согласия ФРГ.

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