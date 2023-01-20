Вашингтон, 20 января, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Российское посольство в Вашингтоне отреагировало на намерение США передать Украине часть конфискованных активов России.

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«Налицо — игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми, американских ценностей. Речь, прежде всего, о защите прав частной собственности», — сказано в комментарии посольства России в США, опубликованном 20 января.

В официальном телеграм-канале ведомства также сказано, что речь в данном случае идет не только об игнорировании общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми, американских ценностей: речь, прежде всего, о защите прав частной собственности.

Таким образом, в российском посольстве сделали вывод: «Белый дом не гнушается склонять Фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов».

В посольстве считают, что все это делают ради декларируемой «борьбы с российской угрозой» и поддержки киевского режима.

«Подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства. Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной, да и международной финансовой системе, а также безопасности долларовой юрисдикции», — отмечается в официальной информации российского посольства в США.

Изъятие активов российских олигархов в пользу Украины Сенат США одобрил в конце 2022 года. Аналогичные планы вынашивают в Евросоюзе.

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«Цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, но для этого нужно подготовить юридическую базу», — заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Philipp von Ditfurth/dpa Урсула фон дер Ляйен

«Так в исполнении Урсулы звучит подстрочный перевод фразы «замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы разблокировать капиталы», — иронизирует официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем временем Эстония планирует представить до конца января юридический план ареста российских активов, поскольку намерена начать передачу Украине замороженных средств. Законодательная база будет создана в связи со сделанным поручением правительства разработать план конфискации активов, сообщает агентство Bloomberg. По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют почти 20 млн евро.

Власти Германии обсуждают конфискацию замороженных из-за санкций российских активов для восстановления Украины, но окончательную позицию по этому вопросу еще не выработали.

Если страны Запада начнут изымать российские активы в пользу Украины, Россия имеет право ответить аналогично, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Комментируя соответствующие планы правительства Германии, он пояснил:

«Не бывает избирательных решений, правила для всех должны быть одинаковыми. То же самое в отношении изъятия денежных средств и собственности. Это положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным. Руководство Германии из истории собственной страны должно помнить, чем заканчивались попытки посягательств на чужое».

Russian State Duma Press Service Вячесла Володин

По словам спикера Госдумы, у Запада «нет другого выхода, как согласиться с правом Южной Осетии, Абхазии, Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей на самоопределение».

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В Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов. Пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины.

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Напомним, ранее о том, что Вашингтон намерен начать передачу части конфискованных российских активов Украине, 19 января заявил глава специальной рабочей группы министерства юстиции США Эндрю Адамс на семинаре в Гудзоновском институте. В ответ на это российское посольство в США заявило, что Белый дом не гнушается склонять Фемиду к обслуживанию собственных интересов.

Власти ЕС также обсуждают возможность передачи конфискованных российских средств.

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