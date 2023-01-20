В Казахстане появились сообщения о госпитализации Назарбаева
Медиаменеджер Аксютиц сообщил о госпитализации Назарбаева в Казахстане
Астана, 20 января, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в одной из больниц Астаны из-за проблем с сердцем. Об этом бывший директор телеканала «Хабар 24» Александр Аксютиц сообщил 20 января в соцсетях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев
Ссылаясь на собственные источники, Аксютиц рассказал, что медики проводят Назарбаеву комплексное обследование сердца и не исключают, что потребуется операция.
Журналистка и телеведущая Динара Сатжан на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщила, что 82-летнему Назарбаеву предстоит плановая операция.
Официальных подтверждений этой информации пока нет.
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