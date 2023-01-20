Москва, 20 января, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Японский автоконцерн Toyota возобновил прямые поставки запчастей в Россию для гарантийного ремонта и техобслуживания, пишут «Известия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Toyota

По данным газеты, речь идет о деталях, которые не подпадают под антироссийские санкции.

Также сообщается, что российская «дочка» «Тойота Мотор» разрешила дилерам параллельный импорт запчастей, поставки которых оказались невозможны из-за санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге в будущем может возобновить выпуск автомобилей других марок, об этом идут переговоры при участии Смольного и Минпромторга.

Концерн Toyota решил закрыть свой завод в Петербурге в сентябре 2022 года после многомесячного простоя, который объяснялся «логистическими трудностями».

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