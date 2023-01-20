Британцы раскритиковали Зеленского после его слов о крушении вертолета
Жителей Британии возмутили слова Зеленского о причастности России к крушению вертолета
Лондон, 20 января, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали главу киевского режима Владимира Зеленского после его онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Зеленский в своем выступлении предположил, что крушение вертолета с руководством МВД страны было не «несчастным случаем», а следствием спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт МЧС Украины потерпел крушение в городе Бровары в Киевской области 18 января. Воздушное судно упало на детский сад, в котором в тот момент находились дети и сотрудники.
На борту вертолёта были девять человек, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также помощница главы ведомства Татьяна Шутяк и руководитель охраны министра Михаил Павлушко. Все они погибли.
МВД Украины рассматривает несколько версий крушения вертолета. Так, среди возможных причин крушения воздушного судна рассматриваются неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсия.
Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины был назначен глава национальной полиции Игорь Клименко.