Лондон, 20 января, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали главу киевского режима Владимира Зеленского после его онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ukraine Presidency/ Ukraine Presi/Global Look Press/Keystone Press Agency Владимир Зеленский

Зеленский в своем выступлении предположил, что крушение вертолета с руководством МВД страны было не «несчастным случаем», а следствием спецоперации.

«Несчастным случаем оказался идиот Зеленский. Этот отвратительный человек должен уйти», — написала maria4545.

«Представьте, как вы даете соседям в долг деньги, которые якобы нужны им, чтобы заплатить за электричество, а потом видите, как они пригоняют новую машину, едут в отпуск и покупают дизайнерскую одежду. Ни дать ни взять Зеленские», — написал пользователь с ником A Dogg.

«Всего год назад никто понятия не имел, кто такой этот самодовольный хапуга-миллионер, — пишет The Welsh Judge. — Скорее всего, в настоящий момент Зеленский уже достраивает себе новое поместье в Великобритании».

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт МЧС Украины потерпел крушение в городе Бровары в Киевской области 18 января. Воздушное судно упало на детский сад, в котором в тот момент находились дети и сотрудники.

На борту вертолёта были девять человек, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также помощница главы ведомства Татьяна Шутяк и руководитель охраны министра Михаил Павлушко. Все они погибли.

МВД Украины рассматривает несколько версий крушения вертолета. Так, среди возможных причин крушения воздушного судна рассматриваются неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсия.

Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины был назначен глава национальной полиции Игорь Клименко.