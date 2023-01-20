Луганск, 20 января, 2023, 08:33 — ИА Регнум. За четыре дня примерно 1,5 тыс. украинских боевиков прекратили участие в боях из-за ранений, полученных в зоне ответственности подразделений Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Александр Русский/ТАСС Андрей Марочко

«В период с 16 по 20 января из зоны ответственности 2-го Армейского корпуса МО РФ в украинские лечебные заведения поступило порядка 1,5 тысячи раненых украинских военнослужащих», — приводит РИА Новости слова Марочко.

Скончались от ран около 70% из них — таковы данные, перехваченные от украинских военных медиков. Выживает лишь каждый третий раненый, это связано с несвоевременным оказанием медицинской помощи, кровопотерями, антисанитарией, нарушениями логистики и прочими «негативными моментами», добавил офицер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко рассказал о случаях тяжёлых обморожений в рядах ВСУ. Боевики замерзают, будучи пьяными, что приводит к ампутациям конечностей.

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