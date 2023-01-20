Москва, 20 января, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил провести опрос на тему мер, позволяющих уберечь несовершеннолетних от вейпов.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Много обращений поступает от родителей и учителей из-за курения вейпов школьниками. Они переживают: это наносит вред детям», — отметил Володин.

Предлагается выбрать из трех вариантов ответа: ужесточить ответственность за незаконную продажу вейпов несовершеннолетним; полностью запретить продажу вейпов; или можно выбрать вариант «все равно».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме на этой неделе снова началась дискуссия на тему запрета вейпов. Законопроект уже внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР. Еще одно предложение — приравнять вейпы к сигаретам.

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил за запрет производства вейпов на территории России. Он высказал предложение: «Всё это производство вот этих вейпов, всех курительных смесей и так далее убрать далеко и надолго за пределы Российской Федерации».