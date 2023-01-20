Москва, 20 января, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Государством-банкротом, живущим в долг, назвал США сенатор Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«США — государство банкрот, живущее в долг, продолжает финансировать неонацистов на Украине и учить всех «свободе» и «демократии», при этом не признавая за своим государством никаких обязательств», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Вся идеология США, построенная на идее «исключительности», — не что иное, как современная форма неонацизма, убежден сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министерство финансов США с 19 января начало задействовать чрезвычайные меры для избежания дефолта в связи с достижением установленного законом потолка госдолга. Об этом говорится в письме, которое глава американского финансового ведомства Джанет Йеллен направила членам Конгресса США.