Луганск, 20 января, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Двое из трёх солдат киевской армии, которые получают тяжелые ранения в ходе спецоперации, не выживают в украинских госпиталях, не получая необходимой медицинской помощи. Об этом ТАСС 20 января рассказал военный эксперт офицер Андрей Марочко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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По словам Марочко, исходя из перехваченных данных от украинских военных медиков, только один из трех военнослужащих, получивших ранения, выживает. Порядка 25% выживших остаются инвалидами.

С 16 по 20 января в украинские госпитали поступили около 1,5 тыс. раненых боевиков.

«Большая часть поступивших скончались из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, кровопотери, антисанитарии, нарушения логистики и прочих негативных моментов», — добавил Андрей Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России 19 января опубликовало в своём телеграм-канале видео боевой работы штурмовиков Су-25 «Грачи».