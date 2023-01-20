Копенгаген, 20 января, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Болезненной назвали передачу 19 французских гаубиц САУ CAESAR в Дании. Стране самой необходимо было это вооружение, заявил газете Berlingske старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.

Флаг Дании

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«Эта система была ядром в деле начинающейся реконструкции датской армии, и это важная часть, которая сейчас убирается», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что переданного Киеву вооружения в Дании ждали годами, были планы по включению новых артиллерийских систем в работу подразделений армии страны. Если бы аналогичная техника передавалась из резервов, это было бы менее болезненным, подчеркнул Кристенсен.

Он оспорил заявление министра обороны Дании Якоба Эллеманна-Енсена, утверждающего, что гаубицы возможно заменить и работа по подбору подходящего вооружения уже ведётся. Научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета в ответ обратил внимание на то, что французские гаубицы были адаптированы к потребностям датской армии, именно поэтому закупались именно они. Особенно сложно будет раздобыть аналогичную военную технику в условиях, когда заказы на вооружение делает «весь мир», сказал также Кристенсен.

«Это значит, что вы не можете просто найти 19 альтернативных орудий», — подытожил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки вооружений на Украину направлены не только против России, но и на ослабление стран Евросоюза, ранее высказывали мнение газете Global Times эксперты из Китая. Аналитики предрекали, что европейские страны всё чаще будут не соглашаться с США в вопросах оказания помощи Украине, в том числе потому, что их усталость от войны усиливается из-за кризиса.