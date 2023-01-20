Париж, 20 января, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Дискуссии по санкциям для РФ в Европе становятся всё сложнее с каждым разом, но в Евросовете намерены продолжать предпринимать попытки внедрить ограничения. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщило Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Он заверил, что, несмотря на эти трудности, в высшем политическом органе ЕС намерены не прекращать прилагать усилия для внедрения мер, ограничивающих РФ.

«Каждая дискуссия по санкциям (против РФ) намного сложнее, чем предыдущая», — при этом констатировал Мишель.

Десятым пакетом санкций против России страны Запада планировали устранить способы обхода ранее принятых ограничений со стороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции ЕС, как ожидается, должны погрузить экономику России в рецессию на десятилетия.