Принятие нового пакета санкций продолжает буксовать в Евросоюзе — Мишель
Глава ЕС Мишель заявил, что принятие нового пакета санкций продолжает буксовать в Евросоюзе
Париж, 20 января, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Дискуссии по санкциям для РФ в Европе становятся всё сложнее с каждым разом, но в Евросовете намерены продолжать предпринимать попытки внедрить ограничения. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщило Bloomberg.
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Он заверил, что, несмотря на эти трудности, в высшем политическом органе ЕС намерены не прекращать прилагать усилия для внедрения мер, ограничивающих РФ.
Десятым пакетом санкций против России страны Запада планировали устранить способы обхода ранее принятых ограничений со стороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции ЕС, как ожидается, должны погрузить экономику России в рецессию на десятилетия.