Астана, 20 января, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Депутата нижней палаты парламента Казахстана Азамата Абильдаева лишили мандата после исключения из Демократической партии «Ак жол» («Светлый путь») за поддержку российской спецоперации. Об этом 20 января сообщила пресс-служба республиканской ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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В словах Абильдаева о поддержке СВО и о том, что киевские власти — нацисты, коллеги по партии усмотрели «противоречия депутатской и партийной этике» и приняли решение исключить его из своих рядов. Соответственно, депутат лишился и мандата.

Как сообщало ИА REGNUM, действия России в рамках специальной военной операции нацелены на прекращение боевых действий, заявил 18 января президент Владимир Путин.