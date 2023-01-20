Симферополь, 20 января, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов ответил на нападки США и Украины по части захвата Крыма. По словам депутата, ответный удар ждать не заставит и жаловаться потом не надо.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», — цитирует РИА Новости Владимира Константинова.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни особо активно США ведут разговоры о захвате Крыма. Так, представитель минобороны США Сабрина Сингх, отвечая на вопрос журналистов, чем для Вашингтона является захват Крыма, заявила, что этот шаг Украины необходим для того, чтобы послать России «огромное сообщение».