Донецк, 20 января, 2023, 06:54 — ИА Регнум. С середины декабря на запорожском направлении солдаты киевского режима активно переходят на сторону России. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил ТАСС, что таких переходов произошло уже несколько десятков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Читайте также: Под Артёмовском ликвидировали не менее 40 боевиков и наёмников ВСУ

Рогов отметил, что на сторону России переходят солдаты ВСУ, которых киевский режим «силой заставил воевать».

После проверки бойцов на причастность к военным преступлениям их отпускают или предоставляют возможность воевать на стороне Вооруженных сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, около 20 боевиков запрещенной в России террористической организации «Азов» и 18 нацистов «Грузинского легиона» уничтожили бойцы ЧВК «Вагнер» 19 января в окрестностях Артёмовска.