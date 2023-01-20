Вашингтон, 20 января, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Посольство России в США прокомментировало заявления Белого дома о намерении передать некие конфискованные средства российских предпринимателей киевскому режиму.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Налицо — игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми, американских ценностей. Речь, прежде всего, о защите прав частной собственности», — считают российские дипломаты.

По словам представителей посольства, Белый дом не гнушается склонять фемиду к обслуживанию собственных интересов для «борьбы с российской угрозой» и поддержки киевского режима.

«Такие прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства. Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной, да и международной финансовой системе, а также безопасности долларовой юрисдикции», — добавили послы.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон намерен начать передачу части конфискованных российских активов Украине, заявил 19 января глава специальной рабочей группы министерства юстиции США Эндрю Адамс.