Бахмут, ДНР, 20 января, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Около 20 боевиков запрещенной в России террористической организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 18 нацистов «Грузинского легиона» уничтожили бойцы ЧВК «Вагнер» 19 января в окрестностях Артёмовска. Об этом сообщил РИА Новости участник спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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Ликвидация боевиков происходила в окопах длиною в 1,5 км.

«Это окопы «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и британских наёмников», — показал «вагнеровец» место уничтожения врага, добавив, что ещё и «шведа с заправки принесли».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина пытается вербовать наёмников по всему миру через посольства страны в других государствах.