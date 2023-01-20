Берн, 20 января, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Менее 9% из почти 4 тысяч компаний Евросоюза и G7 покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине. Такие данные представили швейцарские ученые — профессор Университета Санкт-Галлена Симон Эвенетт и сотрудник Международного института управленческого развития Лозанны Никколо Пизани.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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По их данным, российский рынок покинуло весьма ограниченное количество компаний — менее 9%, и «уровень отказа едва ли изменился в течение четвертого квартала 2022 года». На основе этих данных учёные не согласились с заявлениями о широком исходе западных фирм из России. Аналитики сделали вывод о сопротивлении давлению органов власти стран, заставляющих компании сворачивать бизнес в РФ.

«Обширные данные демонстрируют, что большое число компаний, имеющих штаб-квартиры в Евросоюзе и G7, продолжают действовать и инвестировать в России. Компании сопротивлялись давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций, добивавшихся, чтобы они покинули Россию», — заявили в Университете Санкт-Галлена.

Там подчеркнули, что на основе представленных данных можно сделать вывод о нежелании западных фирм уходить из экономик, которые их правительства считают геополитическими соперниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в статье Bloomberg заявили, что санкции США и Евросоюза не смогли обрушить российскую экономику, а предприниматели стали выкупать бизнес западных компаний либо создавать такие же успешные аналоги. Кроме того, российский бизнес нашёл других поставщиков продукции.