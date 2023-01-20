Берн, 20 января, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Экономисты банка Credit Suisse (Швейцария) сделали заключение, что появление новой мировой валюты-гегемона не стоит ожидать — для этого необходимо значительное доверие со стороны стран, пишет РБК.

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Аналитики отметили, что даже при условии превращения мировой финансовой системы в многополярную, доллар не потеряет доминирующего значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года под воздействием снижения объёмов валютной выручки экспортёров, увеличения спроса отдельных участников торгов отмечалось ослабление рубля.