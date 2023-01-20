Донецк, 20 января, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Эффективная совместная работа бойцов группы «Викинг» и штурмовиков первой отдельной бригады спецназначения вытеснила украинских боевиков из блиндажей укреплённого опорного пункта в Донецкой Народной Республике. Военные были вынуждены убегать, освободив территорию, следует из видео, опубликованного информагентством РИА Новости.

Министерство обороны России Боевая работа РСЗО в ходе спецоперации

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Целью обстрела было деморализовать боевиков ВСУ перед штурмом участка, и это удалось: военные быстро покинули частично обрушившийся после обстрела блиндаж. Территорию обстреливали реактивными снарядами с помощью систем залпового огня. Точность залпов корректировалась с помощью специального оборудования.

Украинские военные пытались отстреливаться в ответ, но безуспешно. Российские военнослужащие захватили позиции, освободившиеся после бегства боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января от украинских военных был полностью освобождён соледар в Донецкой Народной Республике. После этого министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие делают всё «для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы».