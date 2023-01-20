Симферополь, 20 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Арбитраж Севастополя получил крупный финансовый иск от ФГУП «Крымская железная дорога». Ответчиком в споре, который пока оставлен без движения для устранения недочётов, выступают правительство Севастополя, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города и городской департамент финансов. Иск без движения оставлен до 10 февраля 2023 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Общая сумма заявленных претензий составляет 102 298 710 рублей. В споре речь идёт об убытках, которые, по данным истца, возникли «в результате государственного регулирования в 2019 году тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» в Севастополе.

Напомним, перевозчик также в январе 2023 года обратился с финансовыми претензиями и к Совету министров Крыма, минфину и минтрансу республики. В рамках двух исков также взыскиваются убытки. В первом деле речь идёт о 18,07 млн рублей (иск оставлен без движения до 16 февраля), а во втором — о 5,8 млн рублей.