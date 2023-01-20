Вашингтон, 20 января, 2023, 04:40 — ИА Регнум. В киевской армии помимо укронацистов числятся от 1 до 3 тыс. иностранных наёмников. Об этом сообщили аналитики The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Читайте также: ВСУ сообщили в радиоэфире о позициях польских наемников в Соледаре

Чуть меньше года назад власти Украины заявляли, что в армии служат 20 тыс. наёмников из 50 стран. Но, по мнению экспертов, большая часть солдат вернулась домой.

Наёмники служат в трёх батальонах «Иностранного легиона», говорится в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики раскрыли в радиоэфире позиции польских наемников в Соледаре, это позволило Вооруженным силам России нанести по ним точные удары. Об этом 18 января сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.