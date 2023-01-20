Краснодар, 20 января, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Мать 18-летнего актёра Арсена Суховского Юлианна Мадведева рассказала о причинах гибели сына. По её словам, молодого человека убило током в трансформаторной будке. Соответствующее заявление женщины опубликовано в её аккаунте в соцсети.

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О смерти Суховского стало известно 14 января. По словам Юлианны Медведевой, трагедия произошла, когда актёр находился на работе. Начальник отправил его фотографировать счётчики в трансформаторной будке, и там молодой человек получил не совместимый с жизнью удар током.

«Пошёл к начальнику получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время… тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке», — рассказала своим подписчикам женщина.

По её словам, возле будки Суховский пролежал два дня перед тем, как его нашли. Из компании, где он работал, после ЧП убрали все камеры видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, похороны актёра Арсена Суховского состоялись 19 января в Краснодаре. Молодой человек снялся в двух фильмах — «Ладога» и «Недетский дом».