Нью-Йорк, США, 20 января, 2023, 04:21 — ИА Регнум. По инициативе России 20 января состоится заседание (неформальное) Совета Безопасности ООН по теме конфликта на Украине и в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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В качестве докладчиков, по информации первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, заявлены общественный активист из Донецка Майя Пирогова, журналист Энрике Рефойо, эксперт из Франции Арно Девеле.

Также запланировано выступление постпред РФ при ООН Василия Небензя.

Участникам предстоит проанализировать всю историю вопроса и нынешнее состояние систематической войны киевского режима против народа Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер заявил, что большинство стран выступают против предложения Киева исключить Российскую Федерацию из Совета Безопасности ОНН.