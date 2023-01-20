Чита, 20 января, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Акционерное общество «103 Бронетанковый ремонтный завод» из Забайкалья, которое работает в военно-промышленной сфере РФ, через суд потребовало взыскать с бывшего совладельца и директора ныне ликвидированной компании убытки, связанные с реконструкцией цеха и производственного корпуса. Арбитраж Забайкалья начнёт рассматривать претензии к Николаю Журавлеву 31 января 2023 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Завод, который является самым крупным предприятием по ремонту бронетанковой техники в Дальневосточном федеральном округе, потребовал взыскать с Николая Журавлева более 14 млн рублей. Журавлев был совладельцем и директором ООО «Забспецстройпроект», которое было ликвидировано в конце августа 2022 года.

Стороны между собой связывал ряд контрактов, в том числе заключённый в 2014 году на сумму более 14 млн рублей на разработку документации для модернизации и технического перевооружения одного из корпусов БТРЗ.

Судя по иску, завод остался недоволен выполнением ряда контрактов. Истец требует обязать Журавлева «в порядке привлечения к субсидиарной ответственности» по обязательствам ликвидированного «Забспецстройпроекта» привести проектную и рабочую документацию на реконструкцию демонтажно-корпусного цеха, а также реконструкцию и техперевооружение производственного корпуса № 52 «в соответствие с требованиями законодательства и иных документов». Также истцом заявлены убытки на сумму более 11 млн рублей, вызванные недоработками в проектной и рабочей документации. Они определены как стоимость дополнительных работ по этим объектам. Завод требует взыскать и более 3,3 млн рублей убытков, заявленных как проценты, начисленные на основную сумму.