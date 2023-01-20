Мадрид, 20 января, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Неприемлемым считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ответ на заявления о попытках «окончательного решения русского вопроса».

European Parliament Жозеп Боррель

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По мнению представителя ЕС, сравнивать «русский вопрос» с «еврейским вопросом» неуместно. В ответ на напоминание Лаврова о соответствующей политике Адольфа Гитлера Боррель заявил, что глава российского МИД высказался неуважительно и «попирает память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста». Верховный представитель Евросоюза также уличил главу российской дипмиссии в антисемитских настроениях.

«Не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине для защиты её территории и народа от несправедливой агрессии», — добавил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель дипмиссии РФ сравнил действия США по организации коалиции в Европе против России аналогичными шагами Наполеона и Гитлера. В Европейском еврейском конгрессе (ЕЕК) потребовали от Лаврова извинений за эти слова.