Москва, 20 января, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 19 января на Российско-туркменском бизнес-форуме сказал, что Запад оказывает грубое давление на Россию и её страны-партнёры.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Мишустин отметил, что в последнее время работа в стране ведётся в нестандартных условиях и на «тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление».

Он добавил, что «это время не только больших вызовов, но и новых возможностей» — укрепления суверенитета в разных сферах, в том числе — экономической, финансовой, технологической.

Как сообщало ИА REGNUM, спад ВВП России по итогам 2022 года оказался гораздо меньше ожиданий, составив, по предварительным данным, всего 2,5%, а инфляция — ниже 12%. Об этом сообщил на форуме Михаил Мишустин.