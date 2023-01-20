Владивосток, 20 января, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Завод, который занимается ремонтом подводных лодок Тихоокеанского флота и единственный выполняет работы по модернизации атомных подводных ракетоносцев, — АО «Дальневосточный завод «Звезда» получил исковое заявление на сумму более 1,6 млрд рублей. Иск от кредитора пока арбитраж Приморского края к производству не принял и дату заседания не назначил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск был подан АО «Северо-Западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховский завод» из Санкт-Петербурга 16 января 2023 года. Сумма заявленных претензий составляет 1607 491 237,11 рубля.

Помимо компании из дивизиона «Алмаз-Антея», финансовые претензии к приморскому заводу имеют ООО «БК групп», подавшее 12 января 2023 года сразу четыре финансовых иска, а также не завершён спор с нижегородским ООО «Заволжский завод металлоизделий» — на сумму более 7 млн рублей. Заседание по последнему назначено на 16 февраля 2023 года.

Завод, который базируется в Большом Камне (Приморского края), был исполнителем более 110 госконтрактов на общую сумму свыше 10 млрд рублей, в том числе с госкорпорацией «Росатом». Помимо этого, завод был заказчиком 2,4 тыс. контрактов на общую сумму более 110 млрд рублей. Управляющая компания АО — АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта». По данным с сайта последнего, центр судостроения входит в состав группы ПАО «НК «Роснефть».