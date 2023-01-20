На Fox News Проворова похвалили за стойкую позицию в вопросе поддержки ЛГБТ
Fox News: хоккеист Проворов проявил смелость, отказавшись надеть футболку с символикой ЛГБТ
Вашингтон, 20 января, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Отказ российского игрока хоккейной команды «Филадельфии Флайерc» Ивана Проворова поддержать акцию сексуальных меньшинств в США восприняли как поступок героя. Так оценил его действия ведущий Fox News Такер Карлсон.
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Он также назвал Проворова смелым, а его позицию — чёткой. Карлсон подчеркнул, что не может себе представить, чтобы подобный поступок мог совершить кто-то из американских хоккеистов.
Как сообщало ИА REGNUM, отказываясь надевать футболку с символикой ЛГБТ, Иван Проворов пояснил, что уважает выбор каждого, но является православным, и намерен «оставаться верным себе и своей религии». Когда хоккеисты разминались перед матчем в одежде с радужными номерами, он оставался в раздевалке.