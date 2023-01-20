Вашингтон, 20 января, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Отказ российского игрока хоккейной команды «Филадельфии Флайерc» Ивана Проворова поддержать акцию сексуальных меньшинств в США восприняли как поступок героя. Так оценил его действия ведущий Fox News Такер Карлсон.

Vk.com/ivan_provorov Иван Проворов

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«Игрокам буквально приказали надеть радужные джерси в поддержку гендерного культа и ЛГБТ-сообщества. Один игрок отказался участвовать в акции — защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Герой, что тут скажешь», — сказал телеведущий.

Он также назвал Проворова смелым, а его позицию — чёткой. Карлсон подчеркнул, что не может себе представить, чтобы подобный поступок мог совершить кто-то из американских хоккеистов.

«Представить, что кто-то из них хотя бы заикнется о подобном, просто немыслимо! Что стало с их самоуважением?» — сказал телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, отказываясь надевать футболку с символикой ЛГБТ, Иван Проворов пояснил, что уважает выбор каждого, но является православным, и намерен «оставаться верным себе и своей религии». Когда хоккеисты разминались перед матчем в одежде с радужными номерами, он оставался в раздевалке.