Нью-Йорк, США, 20 января, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Попытки Европарламента создать антироссийский трибунал не будут результативными, в первую очередь потому, что у него нет права для образования подобных структур. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

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«Каждый раз, когда создавался какой-либо трибунал, он создавался одним из органов ООН, состоящим из стран-членов — это может быть Генассамблея, может быть Совет Безопасности, Совет по правам человека. В итоге нужен мандат от одного из этих органов», — отметил дипломат, обратив внимание на то, что в Совете Безопасности ООН в том числе состоит Россия, которая может наложить право вета на образование такой карательной структуры.

А раз РФ может заблокировать эту инициативу, то она может носить только рекомендательный характер и «для целей пропаганды в контексте создания видимости осуждения действий России «всем международным сообществом» подойдет», считает дипломат. Создаваемый Европарламентом орган в принципе можно называть трибуналом, но он не будет реализовывать задачи, которых от него ждут.

«Соответственно, созданный на основе такой резолюции орган на практике не сможет совершать никаких принудительных действий, включая выдачу ордеров на арест», — уверен Фархан Хак.

Как сообщало ИА REGNUM, в постоянном представительством РФ при Европейском союзе заявили, что попытки создать некий трибунал против России в обход Совета Безопасности ООН обречены на провал. Ни Евросоюз, ни его государства-члены не наделены компетенцией по образованию международного суда, подчеркнули представители дипмиссии.