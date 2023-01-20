Трибунал Европарламента не сможет наказать Россию — мнение дипломата ООН
Дипломат ООН заявил, что создаваемый Европарламентом трибунал по Украине подойдёт для пропаганды
Нью-Йорк, США, 20 января, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Попытки Европарламента создать антироссийский трибунал не будут результативными, в первую очередь потому, что у него нет права для образования подобных структур. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
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А раз РФ может заблокировать эту инициативу, то она может носить только рекомендательный характер и «для целей пропаганды в контексте создания видимости осуждения действий России «всем международным сообществом» подойдет», считает дипломат. Создаваемый Европарламентом орган в принципе можно называть трибуналом, но он не будет реализовывать задачи, которых от него ждут.
Как сообщало ИА REGNUM, в постоянном представительством РФ при Европейском союзе заявили, что попытки создать некий трибунал против России в обход Совета Безопасности ООН обречены на провал. Ни Евросоюз, ни его государства-члены не наделены компетенцией по образованию международного суда, подчеркнули представители дипмиссии.