Вашингтон, 20 января, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Военные планы России обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским директор ЦРУ США Уильям Бернс. В Киев он приехал тайно, сообщило The Washington Post. Рассказывая о сути беседы, издание ссылается на собственные источники.

(сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State Уильям Бернс

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По сведениям СМИ, целью Бернса было «проинформировать Владимира Зеленского о своих предположениях относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы». Он также предупредил лидера киевского режима о возможном снижении количества помощи в определённый момент в связи с тем, что большинство голосов в американском Конгрессе теперь у партии республиканцев.

Тем не менее, Зеленский сделал из слов Бернса вывод о том, что объёмы финансирования Украины со стороны США не будут снижаться ещё как минимум в течение полугода, и в этот период поддержка не будет ослабевать. Но у Киева остались сомнения в части одобрения Конгрессом нового пакета помощи стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне 19 января заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму 2,5 млрд долларов. В перечень включены поставки 59 БМП Bradley, 90 БМ Stryker, восьми систем ПВО Avenger, а также боеприпасов для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS.