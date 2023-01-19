Берлин, 20 января, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Власти ФРГ ещё не получали от Польши заявлений на снятие экспортных ограничений для поставки танков Leopard киевской армии, а потому Варшава не может передать технику. В случае нарушения — это будет «не очень дружественно» по отношению к НАТО. Так ответил министр обороны Германии Борис Писториус на сообщение польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Польша может передать Киеву свои танки Leopard, не дожидаясь согласия ФРГ.

Én01 Немецкий танк «Леопард-2»

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«Если Польша, как она говорит, это сделает без разрешения, тогда мы и прокомментируем, когда это произойдёт. Я не считаю это особенно дружественным для Альянса», — сказал Борис Писториус выступая на одном из телеканалов.

Министр добавил, что обсуждение поставок танков немецкого производства третьими лицами пройдёт 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, отправка на Украину немецких танков Leopard 2 — это продолжение накачивания Киева оружием, которое ведёт к плохим последствиям. Такое мнение высказал представитель парламента ФРГ Петр Быстрон (партия «Альтернатива для Германии»).