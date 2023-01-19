Вашингтон, 20 января, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Иностранные наёмники приезжали на Украину в основном для того, чтобы позировать для Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и теперь большинство из них уже вернулось домой. Об этом пишет газета The Washington Post.

Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США - Великобритания Наёмники

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По данным издания, если в начала спецоперации в военных действиях со стороны ВСУ участвовали порядка 20 тыс. иностранцев, то теперь — около 1-3 тыс. В основном наёмники отправились по домам.

«Многие из них, судя по всему, больше интересовались тем, чтобы позировать для Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нежели взвалить на себя тяготы позиционной войны. Другие, судя по всему, слишком сильно стремились воплотить в реальность фантазии из компьютерной игры Call of Duty», — говорится в статье.

Также причинами, по которыми иностранцы были готовы воевать за Украину, там называли их желание скрыться от уголовного преследования или обвинений в кражах и сексуальном насилии в своей стране.

Мотивом для изменения решения воевать за Киев американское СМИ считает интенсивность боевых действий и большие риски для жизни, «ошеломившие даже опытных солдат». Ранее воевавшие в Ираке и Афганистане наёмники не сталкивались с применением артиллерии без поддержки с воздуха. По данным издания, за время спецоперации были ранены более тысячи иностранных наёмников и убиты около ста.

«Реальность войны обескуражила многих изначально прибывших добровольцев», — констатировала The Washington Post.

Вклад наёмников в эффективность боевых действий американская газета считает небольшим, зато они привлекают много внимания из-за «юридических, моральных и политических вопросов», в том числе к правительствам своих стран, так как США и НАТО ранее заявляли о намерении избежать прямого участия в войне с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в боях за Соледар участвовали слаженные банды наёмников, рассказал представитель Народной милиции ДНР. Были привлечены целые роты и батальоны, полностью укомплектованные только иностранцами.