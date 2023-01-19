В Москве во время операции загорелись пациентка и хирург
В Москве во время операции в НИИ им. Склифосовского загорелись пациентка и хирург
Москва, 20 января, 2023, 02:11 — ИА Регнум. В Москве в НИИ им. Склифосовского на операционном столе загорелась пациентка. Женщина получила ожоги. СК РФ организовал доследственную проверку, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Константин Шелихов ИА REGNUM
Операция
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Установлено, что при проведении операции в связи с переломом плеча пациентка получила ожоги из-за возгорания на операционном поле. Также пострадал хирург, который делал операцию женщине.
СМИ пишут, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание оборудования. Происшествие случилось ещё в декабре 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, мужчина погиб при попытке запустить самодельную петарду в парке на севере Москвы.