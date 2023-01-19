Запорожье, Запорожская область, 20 января, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов представил жуткие факты, доказывающие, что так называемое террористическое Украинское государство Ивано-Франковска и Львова (УГИЛ) должно быть уничтожено.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

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Рогов в своём телеграм-канале написал про двух «національно свідомих» укронацистов, отметившихся беспределом в Запорожье.

«Они продолжили заниматься привычными для себя делами — содомией, наркоманией и тунеядством. Пока их жертвой не стал 11-летний мальчик. Они избивали его деревянной битой и удерживали в подвале в течение двух недель. От полученных травм ребёнок скончался. А изверги залили его тело бетоном в подвале. Также жертвой негодяев стала женщина, которую они тоже убили», — написал Владимир Рогов.

Общественник отметил, что нелюди задержаны, «но не факт, что будут осуждены».

По мнению Рогова, «велика вероятность, что они будут оправданы и отправлены на фронт — запорожскую линию боевого соприкосновения. Так же, как режимом Зеленского были выпущены на свободу боевики батальона «Торнадо» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), насиловавшие в том числе и младенцев. Представители киевских властей оказывают давление на следствие и суд, чтобы насильники-убийцы были оправданы и отправлены на фронт».

Как сообщало ИА REGNUM, следственным комитетом РФ было возбуждено свыше 2 тыс. дел в отношении украинских националистов.