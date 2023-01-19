Киев, 20 января, 2023, 01:54 — ИА Регнум. К бизнесмену Денису Кирееву, убитому в Киеве после участия в переговорах с Россией в составе украинской делегации, были претензии, но он не являлся агентом России. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью латвийскому изданию Delfi.

Официальное интернет-представительство президента Украины Михаил Подоляк

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Он признал, что Киреева убили по ошибке, из-за недоговорённости между сотрудниками силовых структур. Позже выяснилось, что агентом он не был.

«Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом», — отметил Подоляк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киреева застрелила Служба безопасности Украины (СБУ), «поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы». Политологи считают, что Киреев попал под зачистку элит и окружения президента Владимира Зеленского. В марте главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщало, что бизнесмен погиб в ходе выполнения специальной задач.