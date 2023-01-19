Подозреваемого в шпионаже переговорщика Киреева убили по ошибке — Подоляк
В офисе Зеленского признали, что переговорщик Киреев не был агентом России и убит по ошибке
Киев, 20 января, 2023, 01:54 — ИА Регнум. К бизнесмену Денису Кирееву, убитому в Киеве после участия в переговорах с Россией в составе украинской делегации, были претензии, но он не являлся агентом России. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью латвийскому изданию Delfi.
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Он признал, что Киреева убили по ошибке, из-за недоговорённости между сотрудниками силовых структур. Позже выяснилось, что агентом он не был.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киреева застрелила Служба безопасности Украины (СБУ), «поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы». Политологи считают, что Киреев попал под зачистку элит и окружения президента Владимира Зеленского. В марте главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщало, что бизнесмен погиб в ходе выполнения специальной задач.