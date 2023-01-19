Краснодар, 20 января, 2023, 01:26 — ИА Регнум. В Краснодаре 19 января состоялись похороны молодого актёра Арсена Суховского. О трагедии с приёмным сыном в соцсетях написала мать, продюсер Юлианна Медведева.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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Арсену было 18 лет. Он успел сняться в двух кинофильмах.

Установлено, что парень погиб от удара током в трансформаторной будке в Москве. Как это произошло, выясняют следователи.

Суховский снимался в мини-сериале «Ладога», а также в фильме Михаила Расходникова «Недетский дом».

Как сообщало ИА REGNUM, на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссёр и сценарист Николай Досталь.