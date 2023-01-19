Бахмут, ДНР, 20 января, 2023, 01:15 — ИА Регнум. ВСУ вынуждены привлекать дополнительные силы к участию в боях под Артёмовском из-за больших потерь. Об этом рассказал боец частной военной компании «Вагнер» РИА Новости.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Военнослужащий констатировал большие потери украинской армии на этом направлении.

«У них не хватает сил. Подтягивают тыловые войска с тыловых позиций», — сказал военный «Вагнера».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные освободили расположенный в десяти километрах от Артёмовска Соледар. Там ВСУ также понесли большие потери, несмотря на участие в боях слаженных подразделений, полностью состоящих из наёмников.

По данным экс-советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, в Артёмовске армией РФ были уничтожены подразделения, бойцов которых готовили и обучали для наступления на южном направлении. После потерь у Украины в итоге осталось 140-150 тыс. прошедших подготовку военных.