Изюм, Украина, 20 января, 2023, 01:04 — ИА Регнум. В городе Изюм Харьковской области власти собираются снести памятную доску победоносному полководцу Георгию Жукову.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Георгий Жуков

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О демонтировании мемориальной доски Георгию Жукову, которая установлена на проспекте Независимости, в соцсетях написал заммэра Владимир Мацокин.

Как сообщало ИА REGNUM, минимум 19 улиц будут переименованы в рамках процедуры «дерусификации» в Изюме. С карты города исчезнут улицы имени Алябьева, Высоцкого, Панфилова, Виктора Цоя и другие.